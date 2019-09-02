https://static.news.ru/photo/0716ed50-cd9b-11e9-8177-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» Фото: Sony Pictures Entertainment (SPE)

Картина «Однажды... в Голливуде» продолжает бить рекорды. Девятый фильм режиссёра Квентина Тарантино стал самым кассовым для актёра Леонардо Ди Каприо в России, побив даже оскароносный «Титаник». Об этом сообщила компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Рады сообщить, что по итогам четвёртого уикенда широкого проката в России и СНГ девятый фильм Квентина Тарантино продолжает показывать феноменальные результаты, став самой кассовой картиной Леонардо ДиКаприо в российском прокате, — отмечается в пресс-релизе.

Как ранее писал News.ru, общие сборы самого кассового фильма Тарантино за всё время проката в РФ и странах СНГ превысили 1 млрд 124 млн рублей. Всего картину посмотрели более 3,5 млн зрителей.

Ранее Тарантино рассказал, что при создании «Однажды в... Голливуде» были сняты сцены с некоторыми актёрами, которые не вошли в финальную версию. В этот список попал и Тим Рот, писал News.ru.