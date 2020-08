Фаррелл Уильямс и Jay-Z выпустили клип о несправедливости к чернокожим

https://static.news.ru/photo/6791fbf4-e396-11ea-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pharrell Williams/youtube.com

Американский рэпер Фаррелл Уильямс опубликовал клип на песню Entrepreneur, который посвящён сложностям, с которыми сталкиваются чернокожие жители США. Композиция была записана совместно с Шоном Картером, известным как Jay-Z.

Трек стал частью проекта The New American Revolution журнала Time. Его идея — рассказать о несправедливостях, с которыми сталкиваются темнокожие американцы.

В клипе показаны люди, которые, несмотря на препятствия, добились успеха в своей сфере. Среди них учитель, программист, дизайнер, повар, а также музыкант Tyler, The Creator и актриса, сценарист и режиссёр, создавшая сериал «Белая ворона», Исса Рэй.

В июне американский рэпер Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом, писал NEWS.ru.