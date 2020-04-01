Кино

Эдинбургский фестиваль «Фриндж» отменён впервые за 70 лет из-за COVID-19

16:36, 01 апреля 2020
Фото: Wikimedia

Фестиваль искусств «Фриндж» (Fringe), который с 1947 года традицонно проводится в шотландской столице Эдинбург в августе, пришлось отменить в первые в истории из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Об отмене мероприятия говорится в письме, разосланном организаторами, передаёт ТАСС. Фестиваль объединяет такие сферы, как музыка, кино, литература, опера и театр.

Ещё несколько месяцев назад идея об Эдинбурге без «Фринджа» и дочерних фестивалей казалась совершенно невообразимой, — аявила управляющая фестиваля Шона Маккарти.

Ранее в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. В этом году событие отмечает своё 50-летие, писал NEWS.ru.

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