Эдинбургский фестиваль «Фриндж» отменён впервые за 70 лет из-за COVID-19

Фестиваль искусств «Фриндж» (Fringe), который с 1947 года традицонно проводится в шотландской столице Эдинбург в августе, пришлось отменить в первые в истории из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Об отмене мероприятия говорится в письме, разосланном организаторами,
Ещё несколько месяцев назад идея об Эдинбурге без «Фринджа» и дочерних фестивалей казалась совершенно невообразимой, — аявила управляющая фестиваля Шона Маккарти.
Ранее в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. В этом году событие отмечает своё 50-летие, писал NEWS.ru.
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