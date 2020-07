Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новом фильме о Питере Пэне

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Канал HBO опубликовал тизер сериала «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are) итальянского режиссёра Луки Гуаданьино. Премьера намечена на сентябрь.

Проект рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными попадают на итальянскую военную базу. В глазах детей других служащих они кажутся влюблённой парой, но...