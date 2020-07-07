Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новом фильме о Питере Пэне

https://static.news.ru/photo/5d309ad4-c114-11ea-b57e-fa163e074e61_660.jpg Джуд Лоу Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Британский актёр Джуд Лоу возможно сыграет в новой экранизации «Питера Пэна» шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри. Артиста рассматривают на роль Капитана Крюка.

Сейчас с Лоу об участи в картине ведёт переговоры компания Disney. Съёмки самой ленты были приостановлены 13 марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, напоминает Variety.

Jude Law to Play Captain Hook in Disneyâs Live-Action Peter Panâ (EXCLUSIVE) https://t.co/cTzwTarKtl — Variety (@Variety) July 8, 2020

Над созданием фильма работают режиссёр Дэвид Лоури и сценарист Тоби Хэлбрукс, известные по картине «Пит и его дракон». Главные роли исполнили Александру Молони и Эвер Андерсон, известная как дочь Миллы Йовович.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания IRC Films опубликовала тизер фильма «Гнездо» (The Nest) канадского режиссёра Шона Дёркина. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун.