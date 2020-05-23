Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя киновселенной Marvel

11:23, 25 мая 2020
Джейсон Стейтем Джейсон Стейтем Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский актёр возможно исполнит роль супергероя в киновселенной Marvel. Продюсеры рассматривают его на роль Сорвиголовы.

Актёр Чарли Кокс, сыгравший персонажа в сериале стримингового сервиса Netlfix, скорее всего откажется от роли в полнометражном проекте, сообщает We Got This Covered. Предполагается, что Сорвиголова появится в третьей части «Человека-паука».

Отмечается, что Стейтем не единственный претендент на роль, но сейчас именно он возглавляет список возможных кандидатов.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.

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