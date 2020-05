Джейсон Стейтем может сыграть супергероя киновселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/7b393ade-9e61-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Стейтем Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский актёр возможно исполнит роль супергероя в киновселенной Marvel. Продюсеры рассматривают его на роль Сорвиголовы.

Актёр Чарли Кокс, сыгравший персонажа в сериале стримингового сервиса Netlfix, скорее всего откажется от роли в полнометражном проекте, сообщает We Got This Covered. Предполагается, что Сорвиголова появится в третьей части «Человека-паука».

Отмечается, что Стейтем не единственный претендент на роль, но сейчас именно он возглавляет список возможных кандидатов.

