Джейсон Стейтем может сыграть супергероя киновселенной Marvel

Британский актёр возможно исполнит роль супергероя в киновселенной Marvel. Продюсеры рассматривают его на роль Сорвиголовы.
Актёр Чарли Кокс, сыгравший персонажа в сериале стримингового сервиса Netlfix, скорее всего откажется от роли в полнометражном проекте,
Отмечается, что Стейтем не единственный претендент на роль, но сейчас именно он возглавляет список возможных кандидатов.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.
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