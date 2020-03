https://static.news.ru/photo/9fc4a9e0-5d68-11ea-a218-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: snapshot-photography/F.Boillot/Global Look Press

Американский актёр Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.

О возможном участии артиста в проекте сообщило издание We Got This Covered со ссылкой на источник. У создателей фильма есть список с разными претендентами, но Депп из них — самый вероятный.

Warner Bros. в настоящее время занимается подбором актёрского состава для будущих картин о супергерое из Готэма.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Мэтт Ривз опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя.