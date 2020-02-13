https://static.news.ru/photo/f0ac6750-4ef2-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mattreevesLA/Twitter

Режиссёр нового фильма о Бэтмене опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя.

На кадрах можно увидеть эмблему с летучей мышью и маску Тёмного рыцаря. Сам Паттинсон стоит на красном фоне под атмосферную музыку.

Свой пост Ривз сопроводил хэштегом о том, что ролик тестовый, передаёт «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru, Паттинсон прокомментировал свои слова о том, что Бэтмен не супергерой. Он дал интервью Time Out London, во время которого ему напомнили, что его заявление вызвало волну негодования со стороны поклонников франшизы.