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Михаил Щипанов
Режиссёр нового фильма о Бэтмене опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя.
На кадрах можно увидеть эмблему с летучей мышью и маску Тёмного рыцаря. Сам Паттинсон стоит на красном фоне под атмосферную музыку.
Свой пост Ривз сопроводил хэштегом о том, что ролик тестовый, передаёт «Газета.ru».
#TheBatman#CameraTesthttps://t.co/M1tAE2aTA1— Matt Reeves (@mattreevesLA) February 13, 2020
#TheBatman#CameraTesthttps://t.co/M1tAE2aTA1
Как писал NEWS.ru, Паттинсон прокомментировал свои слова о том, что Бэтмен не супергерой. Он дал интервью Time Out London, во время которого ему напомнили, что его заявление вызвало волну негодования со стороны поклонников франшизы.
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Компания «Феномен Филмз», которая занималась производством фильма «Дау», посчитала необоснованными обвинения фильма в пропаганде порнографии. Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель проекта на территории РФ Дарья Виолина. Она уточнила, что «Феномен Филмз» в своём иске ссылается на прописанное в Конституции России право на свободу художественного творчества....
Мэтт Ривз показал видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена