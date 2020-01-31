Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала об «угасающей» 48-летней матери, актрисе Ксении Качалиной. Не востребованная в профессии более 10 лет четвёртая жена артиста страдает алкоголизмом.
По словам 19-летней девушки, которая после развода родителей живёт с отцом, от матери «несёт алкоголем на половину улицы». Своими переживаниями по этому поводу Анна-Мария
Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Её разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже, — говорится в её сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант пошутил над скандальным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором тот появился в пьяном виде. Он напомнил, что в 2018 году в этом же городе в похожей ситуации оказался актёр Михаил Ефремов. Телеведущий считает, что всё дело в городе, и надо проверить эту информацию.
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