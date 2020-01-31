https://static.news.ru/photo/5a57a9e0-43c1-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала об «угасающей» 48-летней матери, актрисе Ксении Качалиной. Не востребованная в профессии более 10 лет четвёртая жена артиста страдает алкоголизмом.

По словам 19-летней девушки, которая после развода родителей живёт с отцом, от матери «несёт алкоголем на половину улицы». Своими переживаниями по этому поводу Анна-Мария поделилась с пользователями Instagram.

Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Её разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже, — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант пошутил над скандальным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором тот появился в пьяном виде. Он напомнил, что в 2018 году в этом же городе в похожей ситуации оказался актёр Михаил Ефремов. Телеведущий считает, что всё дело в городе, и надо проверить эту информацию.