Добронравов раскрыл подробности съёмок последнего сезона «Сватов»

Актёр Фёдор Добронравов рассказал подробности съёмок последнего сезона сериала «Сваты». Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По его словам, процесс создания седьмого сезона растянулся на пять лет. Планировалось, что в нём будет 16 серий, но коронавирус и «геополитические процессы» повлияли на процесс создания сериала и было отснято около девяти серий. Добронравов рассказал, что съёмки проходили в Белоруссии.

История замечательная и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал, — объяснил Добронравов.

Артист объяснил, что режиссёр Андрей Яковлев принял решение снимать продолжение после большого количества писем поклонников и популярности сериала на YouTube, где у него 2,5 млрд просмотров.

«Сваты» — это комедийный сериал украинской студии «Квартал 95». Продюсером первых шести сезонов, которые снимались на Украине с 2008 по 2013 год, был Владимир Зеленский.

Ранее актриса Инна Королёва намекнула на продолжение сериала. Проект так часто закрывался, что артистка надеется, что седьмой сезон не будет последним. «Сваты-7» выйдут на телеэкраны осенью 2021 года.