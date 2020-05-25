Дизайнер создал 3D-копию Аквамена

Фото: Warner Bros. Pictures

Организаторы Венецианского кинофестиваля проведут его осенью. Событие в 77-й раз пройдёт с 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось.

О том, что смотр не стали переносить, рассказал губернатор региона Венето Лука Зайя, который входит в совет директоров фестиваля, сообщает Deadline. Продюсеры фестиваля пока никак не прокомментировали эту информацию. Венецианский...