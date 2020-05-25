Дизайнер создал 3D-копию Аквамена

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена. Он проработал его внешность вплоть до мельчайших деталей.
При создании копии Диба использовал программы Zbrush, Mudbox Photoshop и Marmoset. Свою версию персонажа он опубликовал на YouTube.
Он создал визуализации многих известных актёров, среди которых Моника Беллуччи, Брэд Питт в образе детектива из фильма «Семь» и Кит Харингтон, перевоплощённый в Джона Сноу из «Игры престолов». Кроме того, он изобразил реалистичные копии главных героев из мультфильма «Симпсоны».
Как писал NEWS.ru, художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. Персонаж в новой картине выступит главным противником Венома, роль которого исполнил британец Том Харди.
Добавьте наши новости в избранные источники