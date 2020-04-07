Disney запустил серию коротких роликов о снеговике из «Холодного сердца»

Компания Walt Disney Animation Studios запустила серию видео про снеговика Олафа из серии мультфильмов «Холодное сердце». Создатели работают над ними дома в режиме изоляции.
Над проектом трудятся аниматор Хайрам Озмонд и актёр Джош Гад, озвучивавший Олафа в оригинальных фильмах.
Сюжет первого видео довольно простой: персонаж играет в снежки и в один момент случайно бросает голову маленького снеговика.
Как писал NEWS.ru, компания Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика.
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