Disney запустил серию коротких роликов о снеговике из «Холодного сердца»

https://static.news.ru/photo/19d14f78-78b1-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UC_976xMxPgzIa290Hqtk-9g

Компания Walt Disney Animation Studios запустила серию видео про снеговика Олафа из серии мультфильмов «Холодное сердце». Создатели работают над ними дома в режиме изоляции.

Над проектом трудятся аниматор Хайрам Озмонд и актёр Джош Гад, озвучивавший Олафа в оригинальных фильмах.

Сюжет первого видео довольно простой: персонаж играет в снежки и в один момент случайно бросает голову маленького снеговика.

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