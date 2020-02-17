https://static.news.ru/photo/50f41ee6-5182-11ea-81da-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Рапунцель» Фото: Walt Disney Pictures

Кинокомпания Disney начала работу над созданием игрового фильма по анимационной картине «Рапунцель».

Как отмечает The DisInsider.com, в настоящее время неизвестно, кто выступит режиссёром и будет ли новый проект иметь отношение к известной франшизе.

Сценарий пишет Эшли Пауэлл, известная по работе над диснеевской версией «Щелкунчика». Исполнительными продюсерами стали Зои Кент, выпустившая «Стича» для стримингового сервиса Disney+, и Джессика Вирту, которая трудилась над игровым фильмом по анимационной картине «Мулан».

Как писал NEWS.ru, полнометражный фильм «Аладдин» студии Disney действительно получит сиквел. Оригинальная картина британского режиссёра Гая Ричи вышла в 2019 году.