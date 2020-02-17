Кинокомпания Disney начала работу над созданием игрового фильма по анимационной картине «Рапунцель».
Как
Сценарий пишет Эшли Пауэлл, известная по работе над диснеевской версией «Щелкунчика». Исполнительными продюсерами стали Зои Кент, выпустившая «Стича» для стримингового сервиса Disney+, и Джессика Вирту, которая трудилась над игровым фильмом по анимационной картине «Мулан».
Как писал NEWS.ru, полнометражный фильм «Аладдин» студии Disney действительно получит сиквел. Оригинальная картина британского режиссёра Гая Ричи вышла в 2019 году.
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