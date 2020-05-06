Disney планирует перенести премьеры фильмов в Сеть

https://static.news.ru/photo/f3d1f356-8fa6-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney может начать устраивать премьеры некоторым фильмам как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах.

Студия собирается рассматривать платформы для всех своих кинолент в отдельности, как она это делает сейчас, во время пандемии, сообщает Deadline. О возможном решении заявил генеральный директор Боб Чапек.

Мы верим в ценность кинотеатральных показов, однако мы также верим, что из-за изменений в поведении потребителей или же ситуаций, как с коронавирусом, нам придётся изменить нашу стратегию. Мы будем оценивать каждый фильм отдельно, как делаем это в период пандемии, — сказал он.

Чапек напомнил, что из-за пандемии коронавируса в Сеть пришлось перевести премьеру картины «Артемис Фаул». Поэтому с другими картинами Disney может произойти то же самое.

Как писал NEWS.ru, глава NBCUniversal Джефф Шелл дал интервью The Wall Street Journal, в котором заявил, что студия решила выпускать фильмы одновременно в кино и онлайн после успеха анимационного фильма «Тролли. Мировой тур» на стриминговых сервисах. После этого американская сеть кинотеатров AMC Theatres заявила, что отказывается выпускать в прокат картины производства Universal.