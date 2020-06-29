Disco Elysium получит телеадаптацию

https://static.news.ru/photo/0f24cca2-b9f3-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот игры Disco Elysium/zaumstudio.com

Студия ZA/UM и продюсерская компания dj2 Entertainment займутся сериалом по мотивам ролевой игры Disco Elysium.

Подробностей о телепроекте пока нет. Сейчас dj2 Entertainment проводит встречи со сценаристами, а питчинг сериала должен пройти до конца 2020 года.

dj2 Entertainment участвовала в производстве «Соника в кино» — её глава и основатель Дмитрий М. Джонсон был сопродюсером фильма. Компания также работает над адаптациями экшена Sleeping Dogs и стелс-игры Echo.

В конце декабря NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы — 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.