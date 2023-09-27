Что известно о скандале с фильмом «Айта», почему его запретили в России

Фото: «Про:взгляд»

Кадр из трейлера к фильму «Айта»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева, ставшей самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Что об этом известно?

Сюжет картины построен вокруг истории дочери охотничьего инспектора Айаала — старшеклассницы Айты. Во время вечеринки с одноклассниками девочка умирает при странных обстоятельствах. Жители поселка решают найти виновного в ее смерти. Единственная улика указывает на полицейского Афанасия. Родители погибшей готовятся отомстить, но следователь хочет докопаться до истины.

В феврале прошлого года Минкульт выдал фильму «Айта» прокатное удостоверение для показа зрителям старше 16 лет. Премьера состоялась весной 2023 года в кинотеатре «Октябрь». Также кинолента была представлена на «Кинопоиске», Okko, Wink и Premier.

Почему фильм «Айта» решили запретить

19 сентября Роскомнадзор предписал убрать фильм «Айта» из онлайн-кинотеатров. По мнению ведомства, сюжет ленты построен на межнациональном вопросе, что противоречит принципам единства народов России.

«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо», — заявили «Ведомостям» в РКН.

27 сентября Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма.

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», — указано в документе.

Что о фильме «Айта» говорили в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии выступил в защиту фильма «Айта». Он заявил, что авторы проекта не снимали кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба [„Айта“ режиссера Степана Бурнашева и „Кандидат“ режиссера Дмитрия Шадрина] посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны», — подчеркнул он.

Также Николаев отметил, что сейчас в Якутии начали снимать хорошие фильмы, которые могут составить конкуренцию другим кинокартинам.

«Сейчас же мы сделали шаг уже на российский рынок. Мы сами для себя неожиданно — многие кинематографисты наши — поняли, что мы на этом рынке можем быть востребованы, и успехи наших фильмов тоже очевидны. У них есть серьезный потенциал, именно рыночный», — подчеркнул глава региона.

Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе поддержал мнение главы Якутии и заявил, что Николаев «все сказал, добавить больше к этому нечего».

«Действительно, казалось бы, региональное искусство нужно всячески поощрять, ибо это есть подтверждение восстания с колен народов России — продвигают они свою культуру в массы, и это способствует национальному возрождению. Это же духовная скрепа — традиционные ценности. Но нет. Ценности должны быть согласованы и как надо оформлены», — сказал обозреватель.

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