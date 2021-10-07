Бурунов, Пухляш и Муцениеце на премьере «Не время умирать»: фоторепортаж

В Москве состоялась премьера фильма «Не время умирать» — 25-й части шпионской саги о Джеймсе Бонде. Увидеть приключения агента 007, которого в последний раз играет заявивший об уходе из проекта актёр Дэниел Крейг, пришли многие российские звёзды.

Часть из них даже вызвались заменить артиста в голливудском фильме. Желание примерить на себя роль агента 007, в частности, изъявили актёры Сергей Бурунов и Ян Цапник, шоумен Дмитрий Красилов (Пухляш). Девушку Бонда не отказались бы сыграть актрисы Настасья Самбурская, Агата Муцениеце и телеведущая Алёна Водонаева. Все они отметили, что находятся в отличной физической форме и считают себя достойными «бондианы».

Но пока голливудские продюсеры не предложили российским звёздам блеснуть в новом фильме о Бонде, тем остаётся только наблюдать, как лихо Крейг и его девушка сражаются с нанороботами, распространяющими опасный вирус. И умиляться в финале, когда агент 007 узнаёт, что у него растёт дочь.