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Бурунов, Пухляш и Муцениеце на премьере «Не время умирать»: фоторепортаж
Кино

Бурунов, Пухляш и Муцениеце на премьере «Не время умирать»: фоторепортаж

15:50, 07 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве состоялась премьера фильма «Не время умирать» — 25-й части шпионской саги о Джеймсе Бонде. Увидеть приключения агента 007, которого в последний раз играет заявивший об уходе из проекта актёр Дэниел Крейг, пришли многие российские звёзды.

Часть из них даже вызвались заменить артиста в голливудском фильме. Желание примерить на себя роль агента 007, в частности, изъявили актёры Сергей Бурунов и Ян Цапник, шоумен Дмитрий Красилов (Пухляш). Девушку Бонда не отказались бы сыграть актрисы Настасья Самбурская, Агата Муцениеце и телеведущая Алёна Водонаева. Все они отметили, что находятся в отличной физической форме и считают себя достойными «бондианы».

Но пока голливудские продюсеры не предложили российским звёздам блеснуть в новом фильме о Бонде, тем остаётся только наблюдать, как лихо Крейг и его девушка сражаются с нанороботами, распространяющими опасный вирус. И умиляться в финале, когда агент 007 узнаёт, что у него растёт дочь.

Актер Сергей Бурунов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Ян Цапник

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Турецкий с супругой Лианой

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Надежда Сысоева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Модель, блогер Алена Водонаева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов со спутницей

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певцы Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Настасья Самбурская

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Алина Астровская и музыкант, певец, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Сергей Бурунов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Masha (Мария Качанова)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Варвара Шмыкова и диджей Даниил Радлов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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