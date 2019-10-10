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Забытый после съёмок новой картины про вымышленного разведчика Джеймса Бонда фургон вызвал тревогу и массовую эвакуацию на базе королевских ВВС Brize Norton в Великобритании.

Военные разрешили снимать эпизод франшизы на своей территории. После рабочей смены один из автомобилей остался в расположении военно-воздушных сил. Когда служба безопасности выяснила, что срок действия пропуска для транспорта истёк, ему закрыли доступ. Около 400 человек эвакуировали, пишет газета Sun .

Всё было собрано, но к удивлению один из фургонов забыли... Служебно-розыскные собаки из подразделения по обезвреживанию взрывных устройств были немедленно направлены на место. Оцепили территорию в 300 метров и её обследовали команды взрывотехников, —говорится в сообщении.

По данным журналистов, глава Минобороны страны Бен Уоллес следил за развитием ситуации, пока в безопасности фургона не убедились спецслужбы. По предварительной информации, следующий фильм про легендарного агента называется «Не время умирать».

Мировая премьера назначена на 2 апреля 2020 года. В России увидеть ленту можно будет с 9 апреля. Известно, что режиссёром нового фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Кроме Крэйга, роли в боевике сыграли Рами Малек, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.

Ранее News.ru сообщал, что актёр Пирс Броснан, четыре раза исполнивший роль Джеймса Бонда, поддержал идею сделать знаменитого агента женщиной. По его мнению, зрители за прошедшие 40 лет «насмотрелись, как это делают парни».