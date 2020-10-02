Борис Акунин создаст сериал по своей книге «Там»

https://static.news.ru/photo/6ecabe3e-04c4-11eb-8e05-fa163e074e61_660.jpg Борис Акунин Фото: Yurii Zheludev/Russian Look

Российский писатель Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, выступит шоураннером сериала по книге его авторства «Там». Проект будет запущен в производство в 2021 году.

Как рассказала режиссёр Мария Иванова, съёмки, скорее всего, пройдут в России. Премьера состоится, предположительно, на одной из стриминговых платформ, передаёт ТАСС.

Книга рассказывает о том, куда мы попадаем после смерти, в зависимости от религии, мировоззрения и того, как мы проживали земную жизнь. Место встречи всех — аэропорт, — сказала Иванова.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель». Его герой — сыщик Эраст Фандорин — в сериале будет вести расследования не в XIX веке, а в XXI веке, писал NEWS.ru.