Болезненно исхудавшую звезду «Бэтмена» Бейла заметили на съёмках «Тора 4»

https://static.news.ru/photo/fa674186-a08e-11eb-9ac4-96000091f725_660.jpg Кристиан Бейл в роли Бэтмена Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Голливудский актёр Кристиан Бейл похудел для съёмок в новой части супергеройской саги «Тор 4: Любовь и гром». Его заметили на отдыхе вместе с семьёй в Австралии. Он проводил время на пляже в Палм-Бич (Австралия), где сейчас ведутся съёмки четвёртой части фильма.

Однако многие посетители пляжа едва узнали Бейла из-за болезненной худобы и отсутствия волос. Актёр выглядел как человек, страдающий от серьёзного заболевания. Многие пользователи Сети испугались за здоровье американца.

Но другие комментаторы призвали не беспокоиться за Бейла, а восхищаться его мастерством перевоплощения. Ведь он неоднократно доказывал, что чуть ли не лучший в этом деле. Чего только стоит колоссальный набор массы для фильма «Бэтмен», где он сыграл главную роль, а также резкое похудение ради роли в фильме «Машинист». Сейчас он выглядит ещё неплохо, уверены фанаты.

Ранее NEWS.ru писал, что американский режиссёр Джеймс Ганн поделился, в исполнении какого актёра ему больше всего нравится Бэтмен. По его мнению, лучше всех в образе Брюса Уэйна смотрелся Кристиан Бейл, сыгравший в трилогии Кристофера Нолана.