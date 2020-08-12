Более половины россиян заявили о готовности пойти в кинотеатры

https://static.news.ru/photo/4b38e8dc-dca7-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов в на сеансы ждут киноманы.

Специалисты проекта «Кинозритель» определили киноманов, как тех, кто ходит смотреть ленты на большом экране как минимум два раза в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

В исследовании говорится, что соскучившихся по кинотеатрам и собирающихся ходить в них чаще оказалось 82%, а среди тех, кто посчитал поход на сеансы в августе безопасным — 76% ответивших. Среди аудитории 18–24 лет более высока доля тех, кто планирует посещать кинозалы чаще, чем прежде.

Вместе с тем, на 15% возросла доля тех, кто решил не ходить на просмотр фильмов, несмотря на то, что считают кинотеатры безопасными.

На их решение в первые дни августа, скорее всего, повлияло отсутствие громких релизов: если еще неделю назад они надеялись найти в афише интересные для себя релизы, то уже в августе, изучив репертуар кинотеатров, зрители отложили поход в кино до «лучших времён», отмечается в исследовании.

29% выразили уверенность, что никакие меры защиты не смогут защитить от заражения, 20% посчитали, что в сложившихся условиях находиться в закрытом помещении само по себе небезопасно, а 18% предположили, что другие зрители не будут следовать основным требованиям.

Самым ожидаемым фильмом участники опроса назвали «Довод» Кристофера Нолана. Также люди хотят увидеть «Мулан», «Чёрную вдову» и «King"s Man: Начало».

В июле более трети россиян (42%) заявили о готовности пойти в кинотеатры. Самой ожидаемой премьерой тогда оказалась картина «Мулан», писал NEWS.ru.