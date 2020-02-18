Авторы YouTube-блога превратили комедию «Маска» с актёром Джимом Керри в трейлер к фильму ужасов.
Художник канала stryder HD
В ролике также использовались кадры из сериала «Шучу», где Керри исполняет главную роль, а также моменты из триллеров с участием артиста. Кроме того, в видео появились сцены с Локи в исполнении Тома Хиддлстона из фильмов вселенной Marvel.
Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».
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