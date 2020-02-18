https://static.news.ru/photo/58b0e7ba-5252-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Маска» Фото: New Line Cinema

Авторы YouTube-блога превратили комедию «Маска» с актёром Джимом Керри в трейлер к фильму ужасов.

Художник канала stryder HD перемонтировал отрывки из фильма и добавил в них элементы хоррора для создания устрашающей атмосферы.

В ролике также использовались кадры из сериала «Шучу», где Керри исполняет главную роль, а также моменты из триллеров с участием артиста. Кроме того, в видео появились сцены с Локи в исполнении Тома Хиддлстона из фильмов вселенной Marvel.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».