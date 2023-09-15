Бледный и Карпович представили новый сезон «Папиных дочек»: фото с премьеры На ТВ сериал покажут с 18 сентября

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Филипп Бледный на премьере сериала «Папины дочки. Новые»

В четверг, 14 сентября в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Папины дочки. Новые». Первую серию проекта покажут 18 сентября на канале СТС love.

Гостями премьеры стали актеры и актрисы, сыгравшие в сериале: Лиза Арзамасова, снимавшаяся и в прошлых сезонах сериала в роли Галины Сергеевны, Мирослава Карпович и Филипп Бледный. В этой части сериала его герой — многодетный отец, который воспитывает четырех дочерей. Девочек сыграли Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Филипп Бледный отметил, что он хорошо сработался с юными актрисами. «Я стал их папой, чему несказанно рад. Ту поддержку и тот эмоциональный фон, который от них получал, ниоткуда не почерпнуть, кроме как от детей. Они как батарейки — горячие. Мечтаю, что у меня будет дочь с голубыми глазами, блондинка. И вот, посмотрите, сколько я нарожал себе. Четыре штуки», — отметил актер в разговоре со «СтарХитом».

В сериале «Папины дочки. Новые» также снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и многие другие.

Кто пришел на премьеру проекта в «Художественный» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.