В четверг, 14 сентября в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Папины дочки. Новые». Первую серию проекта покажут 18 сентября на канале СТС love.
Гостями премьеры стали актеры и актрисы, сыгравшие в сериале: Лиза Арзамасова, снимавшаяся и в прошлых сезонах сериала в роли Галины Сергеевны, Мирослава Карпович и Филипп Бледный. В этой части сериала его герой — многодетный отец, который воспитывает четырех дочерей. Девочек сыграли Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.
Филипп Бледный отметил, что он хорошо сработался с юными актрисами. «Я стал их папой, чему несказанно рад. Ту поддержку и тот эмоциональный фон, который от них получал, ниоткуда не почерпнуть, кроме как от детей. Они как батарейки — горячие. Мечтаю, что у меня будет дочь с голубыми глазами, блондинка. И вот, посмотрите, сколько я нарожал себе. Четыре штуки», — отметил актер в разговоре со «СтарХитом».
В сериале «Папины дочки. Новые» также снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и многие другие.
Кто пришел на премьеру проекта в «Художественный» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Участник музыкальной группы «Ума Турман» Владимир Кристовский с детьми на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Регбист Василий Артемьев с дочкой Елизаветой на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Актриса Мирослава Карпович (в центре) на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Актер Александр Олешко на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной (справа) и детьми на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Певец Доминик Джокер с семьей на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Актриса Полина Денисова на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Телеведущая Алена Водонаева на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Телеведущая Анфиса Чехова на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Актриса Татьяна Орлова на премьере сериала «Папины дочки. Новые»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Телеведущая Елена Старостина на премьере сериала «Папины дочки. Новые»