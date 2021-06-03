«Папина дочка» Карпович рассказала о сюрпризах для Прилучного

https://static.news.ru/photo/ed97226e-c4bf-11eb-af7d-96000091f725_660.jpg Мирослава Карпович Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Мирослава Карпович рассказала, какие сюрпризы устраивает для Павла Прилучного, когда тот возвращается из командировок. Актриса говорит, что обожает баловать домашних необычными встречами, из-за чего её называют «девушкой-праздником», пишет WomanHit.ru.

Я прихожу вечером с работы, любимый должен вернуться из командировки. И я решаю сделать к ужину советскую столовую. Накрыла стол скатертью, нашла в магазине гранёные стаканы, салфетницы с яркими салфетками, табличку нарисовала. Я приготовила котлеты, гречку с подливкой, пюрешку, компотик яблочный. Это и есть моменты маленьких радостей, безумств, которые нас объединяют, — разоткровенничалась актриса.

Имя Мирославы Карпович в последнее время не сходит со страниц СМИ, но не из-за её актёрских заслуг, а из-за романа с талантливым коллегой по цеху Павлом Прилучным. Публика уверена, что звезда «Мажора» расстался с семьёй потому, что Карпович его «увела» от не менее талантливой актрисы Агаты Муцениеце.

«Папина дочка» долго скрывала отношения с Прилучным, пока не поползли слухи о её беременности. Сама она к этим слухам относится совершенно спокойно, утверждая, что её волнует только мнение близких ей людей.

Как сообщалось ранее, актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились на публике вместе. Они посетили частную школу, где учится их сын — восьмилетний Тимофей.