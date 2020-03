Фото: Panoramic/Global Look Press

Американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.

Издание We Got This Covered сообщает, что сейчас продюсеры студии Disney пытаются добиться возвращения Деппа в проект. Это будет уже шестой фильм о пиратах. Отмечается, что Крэйг Мазин, создавший сериал...