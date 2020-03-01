https://static.news.ru/photo/f132674c-5c6c-11ea-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Американский актёр Бен Стиллер появится в девятой части фильма «Форсаж». В ближайшее время он приступит к съёмкам.

Кого именно сыграет Стиллер, не сообщается. Производство картины уже завершено, и скорее всего, это будет просто камео, сообщает Page Six.

В фильме сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Джон Сина и Шарлиз Терон. Российская премьера картины запланирована на 21 мая.

Как писал NEWS.ru, 31 января компания Universal Pictures опубликовала русскоязычный трейлер ленты «Форсаж 9».