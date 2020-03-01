Американский актёр Бен Стиллер появится в девятой части фильма «Форсаж». В ближайшее время он приступит к съёмкам.
Кого именно сыграет Стиллер, не сообщается. Производство картины уже завершено, и скорее всего, это будет просто камео,
В фильме сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Джон Сина и Шарлиз Терон. Российская премьера картины запланирована на 21 мая.
Как писал NEWS.ru, 31 января компания Universal Pictures опубликовала русскоязычный трейлер ленты «Форсаж 9».
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