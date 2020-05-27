Бекмамбетов заявил о скором крахе Netflix

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Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил, что успех стримингового сервиса Netflix не будет вечным. По его словам, платформа функционирует по принципу пирамиды, которая финансируется извне по мере роста подписчиков.

Бекмамбетов отметил в беседе с The Bell, что закупку дорогостоящего контента обеспечивают приток новых пользователей онлайн-кинотеатра и инвестиции. После этого представленную медиа-продукцию невозможно окупить рекламой или другими ресурсами.

Есть очень простое подтверждение моей правоты: никто не раскрывает статистику. Если бы всё было хорошо, [крупнейшие онлайн-кинотеатры] рассказывали бы, сколько человек посмотрели этот сериал, сколько — тот. Но они это скрывают — значит, цифры не бьются, — сказал кинематографист.

Режиссёр отметил, что не считает это чем-то плохим. Он привёл в пример Илона Маска, который долгое время «производил много бессмысленно дорогих игрушек», но в один момент это превратилось в реальный бизнес.

Как писал NEWS.ru, в среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.