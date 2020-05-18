Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для компании из США

https://static.news.ru/photo/32e1f01c-9904-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство фильмов в формате screenlife. Соглашение должно быть заключено на Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера. Ранее студия запустила конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Я надеюсь, что в рамках нашего рынка мы подпишем контракт с одним из американских мейджоров на производство пакета фильмов скринлайф в течение года. Мы должны будем для них снять, а они — выпустить в международный прокат, — заявил Бекмамбетов.

Киноцикл из короткометражных конкурсных лент получил название «Истории карантина». Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня.

Как писал NEWS.ru, компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Проект получил название «Р#Д» (R#J).