https://static.news.ru/photo/0f6a0406-c03f-11e9-83d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/HoneyMad

Сценарист британского мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин пожалел создателей российского «ответа» на его работу с телеканала НТВ. Он обратил внимание на то, как пользователи издевались над трейлером сериала о катастрофе на АЭС в 1986 году, критикуя российскую версию экранизации за примитивные приёмы.

Я думаю, что трудно делать телевизионные шоу, и независимо от того, что происходит с политикой, Путиным и правительством, в моём сердце я всегда буду сочувствовать тому, кто там работает, — цитирует Мазина IndieWire .

По словам сценариста, он обратил внимание на «уничтожающие» комментарии под появившимся на YouTube трейлером российского «ответа» его «Чернобылю».

В связи с этим Мазин захотел пригласить создателей российского сериала про Чернобыль на ланч, поскольку знает, что они чувствуют.

Как писал News.ru, ранее в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль», выход которого после успеха одноимённого американо-британского фильма анонсировал телеканал НТВ. Главные роли в картине исполнили Надежда Михалкова и Игорь Петренко.

Интернет-пользователи высмеяли трейлер отечественного сериала из-за киноляпа и банального сюжета. В итоге НТВ направил претензии о нарушении авторских прав нескольким СМИ и блогерам из-за размещения презентационного ролика.

Также сообщалось, что режиссёр Данила Козловский завершил съёмки фильма «Когда падали аисты», посвящённого ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Выход картины в прокат запланирован на 8 октября 2020 года.