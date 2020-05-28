Apple займётся финансированием нового фильма Мартина Скорсезе

https://static.news.ru/photo/5faf0ade-6864-11e9-adcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple разделит с Paramount Pictures финансирование нового фильма американского режиссёра Мартина Скорсезе. Картина получила название «Убийцы цветочной луны».

Apple также выступит в качестве творческой студии в процессе производства картины, сообщает Variety. Сделка между корпорацией и создателями ленты ещё не заключена, но это должно произойти в ближайшие дни.

Изначально Скорсезе сотрудничал только со студией Paramount Pictures, которая оказалась недовольной представленным кинематографистом бюджетом на проект в $225 млн. После этого, ему пришлось начать вести переговоры Apple и стриминговым сервисом Netflix, который занимался выпуском картины режиссёра «Ирландец».

Главные роли в новом фильме исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Изначально планировалось, что, в отличие от предыдущей лентыы Скорсезе, у нового фильма будет полноценный прокат в кинотеатрах.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет картина «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.