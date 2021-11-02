Анатолий Васильев назвал настоящую причину своего ухода из «Сватов»

Анатолий Васильев рассказал, почему он на самом деле ушёл из популярного сериала «Сваты». Актёр покинул съёмочную площадку многосерийного фильма в 2010 году и с тех пор ни разу не пожалел о своём решении, пишет KP.RU.

По словам Васильева, ему не нравился сам настрой на продолжение сериала, который можно было бы поднять на новый уровень.

Актёр объяснял режиссёрам, что они могут вывести фильм на уровень картин Данелии и Рязанова, в которых есть смешные, умные и драматические моменты. Однако, создатели сериала не желали его слушать — их интересовали только деньги.

Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссёры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня», — рассказал Васильев.

В сериале актёр сыграл одну из главных ролей — мужа Ольги Николаевны в исполнении Людмилы Артемьевой, Юрия Ковалёва.

Ранее актёр Денис Шепотинник, сыгравший роль ухажёра Жени Ковалёвой — Кирилла Арсентьева в «Сватах», рассказал, почему его не будет в седьмом сезоне популярного сериала. Причиной стали натянутые отношения, затянувшийся военный конфликт на Украине и пандемия коронавируса.