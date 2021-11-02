Анатолий Васильев назвал настоящую причину своего ухода из «Сватов»

Анатолий Васильев рассказал, почему он на самом деле ушёл из популярного сериала «Сваты». Актёр покинул съёмочную площадку многосерийного фильма в 2010 году и с тех пор ни разу не пожалел о своём решении, пишет KP.RU.
По словам Васильева, ему
Актёр объяснял режиссёрам, что они могут вывести фильм на уровень картин Данелии и Рязанова, в которых есть смешные, умные и драматические моменты. Однако, создатели сериала не желали его слушать — их интересовали только деньги.
Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссёры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня», — рассказал Васильев.
В сериале актёр сыграл одну из главных ролей — мужа Ольги Николаевны в исполнении Людмилы Артемьевой, Юрия Ковалёва.
Ранее актёр Денис Шепотинник, сыгравший роль ухажёра Жени Ковалёвой — Кирилла Арсентьева в «Сватах», рассказал, почему его не будет в седьмом сезоне популярного сериала. Причиной стали натянутые отношения, затянувшийся военный конфликт на Украине и пандемия коронавируса.