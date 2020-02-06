Академия назвала произошедшее ошибкой и позже объяснила, что в твит попали прогнозы зрителей.
Согласно таблице, фильмом года должен стать «Паразиты» Пона Чжун Хо, а лучшим режиссёром признают Сэма Мендеса за картину «1917». Главным актёром выберут Хоакина Феникса, сыгравшего в «Джокере», а в номинации «Лучшая актриса» победит Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».
Как писал NEWS.ru, руководство Первого канала впервые за много лет отказалось от трансляции кинопремии «Оскар». Мероприятие покажет в России онлайн-кинотеатр Okko.