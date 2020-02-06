Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американская академия кинематографических искусств и наук случайно опубликовала прогнозы премии «Оскар».

Публикация появилась в Twitter и позже была удалена со страницы, однако подписчики успели сделать скрины поста.

Академия назвала произошедшее ошибкой и позже объяснила, что в твит попали прогнозы зрителей.

Согласно таблице, фильмом года должен стать «Паразиты» Пона Чжун Хо, а лучшим режиссёром признают Сэма Мендеса за картину «1917». Главным актёром выберут Хоакина Феникса, сыгравшего в «Джокере», а в номинации «Лучшая актриса» победит Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».

Как писал NEWS.ru, руководство Первого канала впервые за много лет отказалось от трансляции кинопремии «Оскар». Мероприятие покажет в России онлайн-кинотеатр Okko.

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