https://static.news.ru/photo/567b8052-48c7-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американская академия кинематографических искусств и наук случайно опубликовала прогнозы премии «Оскар».

Публикация появилась в Twitter и позже была удалена со страницы, однако подписчики успели сделать скрины поста.

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk — alina (@loversinfilm) February 4, 2020

Академия назвала произошедшее ошибкой и позже объяснила, что в твит попали прогнозы зрителей.

Согласно таблице, фильмом года должен стать «Паразиты» Пона Чжун Хо, а лучшим режиссёром признают Сэма Мендеса за картину «1917». Главным актёром выберут Хоакина Феникса, сыгравшего в «Джокере», а в номинации «Лучшая актриса» победит Рене Зеллвегер за роль в «Джуди».

Как писал NEWS.ru, руководство Первого канала впервые за много лет отказалось от трансляции кинопремии «Оскар». Мероприятие покажет в России онлайн-кинотеатр Okko.