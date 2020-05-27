Amazon создаст сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

https://static.news.ru/photo/67d2de26-a011-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpg Руни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона» Фото: MGM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Amazon запустила в производство сериал, основанный на романе «Девушка с татуировкой дракона» шведского писателя Стига Ларссона. Проект не будет продолжением уже изданных книг или киноадаптаций.

Создатели перенесут действие в настоящее время и напишут абсолютно оригинальную историю про главную героиню Лисбет Саландер, сообщает Variety. Кто исполнит её роль, пока неизвестно.

A "Girl With the Dragon Tattoo" TV series is in the works at Amazon https://t.co/9EF0oht69G pic.twitter.com/Al762vq11O — Variety (@Variety) May 27, 2020

Продюсером выступит Энди Хэррис из Left Bank Pictures. Он известен по работе над телешоу «Корона» и «Чужестранка».

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала «Тьма». Новые серии завершат проект.