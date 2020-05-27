Amazon создаст сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

https://static.news.ru/photo/67d2de26-a011-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpgРуни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона» Фото: MGM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская компания Amazon запустила в производство сериал, основанный на романе «Девушка с татуировкой дракона» шведского писателя Стига Ларссона. Проект не будет продолжением уже изданных книг или киноадаптаций.
Создатели перенесут действие в настоящее время и напишут абсолютно оригинальную историю про главную героиню Лисбет Саландер, сообщает Variety. Кто исполнит её роль, пока неизвестно.