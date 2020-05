Amazon создаст сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

Создатели перенесут действие в настоящее время и напишут абсолютно оригинальную историю про главную героиню Лисбет Саландер, сообщает Variety. Кто исполнит её роль, пока неизвестно.

A "Girl With the Dragon Tattoo" TV series is in the works at Amazon https://t.co/9EF0oht69G pic.twitter.com/Al762vq11O