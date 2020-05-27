Кино

Amazon создаст сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

14:52, 27 мая 2020
Руни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона» Руни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона» Фото: MGM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Amazon запустила в производство сериал, основанный на романе «Девушка с татуировкой дракона» шведского писателя Стига Ларссона. Проект не будет продолжением уже изданных книг или киноадаптаций.

Создатели перенесут действие в настоящее время и напишут абсолютно оригинальную историю про главную героиню Лисбет Саландер, сообщает Variety. Кто исполнит её роль, пока неизвестно.

Продюсером выступит Энди Хэррис из Left Bank Pictures. Он известен по работе над телешоу «Корона» и «Чужестранка».

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала «Тьма». Новые серии завершат проект.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях