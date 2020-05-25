Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Тьма»

https://static.news.ru/photo/abca20ac-9f36-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: DARK/facebook.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала «Тьма». Новые серии завершат проект.

Шоу рассказывает историю четырёх семей, живущих в немецком городе Винден, где раз в 33 года пропадают дети. После того как в 2019 году отец одного из героев покончил с собой, в лесу исчезает ещё один ребёнок. Местные жители постепенно начинают распутывать тайны, которые затрагивают три поколения обитателей Виндена.

Благодаря тизеру также стала известна дата выхода сериала. Его можно будет увидеть на онлайн-платформе 27 июня.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал анонс второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Новые серии выйдут 31 июля.