Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

https://static.news.ru/photo/5f488662-a2d6-11ea-b478-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алфёрова и Александр Абдулов Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/GlobalLookPress

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.

Актриса призналась, что ей никогда не хватало внимания мужа. Она страдала от этого, потому что привыкла к вниманию поклонников.

Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я всё время плакала, — поделилась Ирина Алфёрова в интервью KP.ru.

Она также сообщила, что ей не нравились в супруге его любвеобильность, неугомонность и страсть к приключениям.

Актриса до последнего не верила, что Александр Абдулов умрёт от рака. Ирина Алфёрова была уверена, что благодаря своему энергичному и жизнелюбивому характеру актёр победит болезнь.

Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле, — рассказал Ирина Алфёрова о последней встрече с Александром Абдуловым.

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