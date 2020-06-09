Актёры «Матрицы» рассказали, почему согласились играть в сиквеле

https://static.news.ru/photo/1789b142-aa48-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, почему решили сниматься в четвёртой части фильма «Матрица». Артисты отметили, что были удивлены, когда узнали, что Лана Вачовски намерена создать продолжение.

Мосс отметила в интервью Empire, что ей понравился сценарий фильма, и это стало для неё поводом согласиться принять участие в проекте. Вачовски написала текст в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.

Когда мне показали этот сценарий с его невероятной глубиной, целостностью и высокой художественностью, я сказала: «Это настоящий подарок». Он действительно потрясающий, — рассказала артистка.

Киану Ривз, в свою очередь, заявил, что картина будет такой же своевременной, как и первая часть, вышедшая в 1999 году.

Сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик. Это единственная причина, по которой я согласился принять участие в проекте, — сказал актёр.

Он заявил, что работать с Вачовски — одно удовольствие, а в фильме каждый сможет найти для себя что-то важное.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. намерена возобновить производство четвёртой части «Матрицы». Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель.