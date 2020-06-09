Актёры «Матрицы» рассказали, почему согласились играть в сиквеле

Американские актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, почему решили сниматься в четвёртой части фильма «Матрица». Артисты отметили, что были удивлены, когда узнали, что Лана Вачовски намерена создать продолжение.
Мосс
Когда мне показали этот сценарий с его невероятной глубиной, целостностью и высокой художественностью, я сказала: «Это настоящий подарок». Он действительно потрясающий, — рассказала артистка.
Киану Ривз, в свою очередь, заявил, что картина будет такой же своевременной, как и первая часть, вышедшая в 1999 году.
Сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик. Это единственная причина, по которой я согласился принять участие в проекте, — сказал актёр.
Он заявил, что работать с Вачовски — одно удовольствие, а в фильме каждый сможет найти для себя что-то важное.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. намерена возобновить производство четвёртой части «Матрицы». Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель.
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