Актёр Уилфорд Бримли умер в Юте

https://static.news.ru/photo/648fda7a-d482-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Уилфорд Бримли Фото: AP/TAСС

Американский актёр Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме 1982 года «Нечто», умер 2 августа на 86-м году жизни в штате Юта. Причина смерти не называется.

Портал TMZ утверждает , что Бримли в момент смерти находился в больнице, где проходил процедуру диализа. Однако представитель артиста рассказал порталу, что актёр ушёл из жизни у себя дома. В 1979 году врачи диагностировали у артиста сахарный диабет.

Бримли родился в Солт-Лейк-Сити, столице штата Юта, 27 сентября 1934 года. Известность получил после роли в фильме 1979 года «Китайский синдром». Фантастический фильм 1985 года «Кокон», снятый с участием Бримли, получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умер немецкий актёр Тило Прюкнер. Ему было 79 лет. Прюкнер неожиданно скончался 2 июля, однако его семья объявила об этом лишь неделю спустя. Отмечается, что актёр страдал от сердечной недостаточности. Прюкнер принял участие более чем в 100 фильмах. Среди его работ — «Мёд в голове», «Восточный ветер», «Бесконечная история».