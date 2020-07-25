Актёр сериала «Чики» ответил на обвинения в пропаганде ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/97f28760-cf3b-11ea-9c16-fa163e074e61_660.jpg Стивен Томас Окснер в сериале «Чики» Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Американский актёр Стивен Томас Окснер, который сыграл в сериале «Чики» отца переодевавшегося в девочку мальчика, ответил на обвинения создателей фильма в пропаганде ЛГБТ и феминизма.

Артист подчеркнул, что авторы многосерийной картины понимали остроту поднимаемых тем. При этом они никого не хотели задеть. По словам Окснера, сериал повествует о силе и различных аспектах человеческой жизни. И пропаганда ЛГБТ здесь ни при чём.

Актёр сказал, что гордится работой в сериале. Однако его испугала реакция некоторых местных жителей (картина снималась в Кабардино-Балкарии) на происходящее. Например, в сентябре 2019 года пьяный гражданин напал на съёмочную группу с оружием. Позднее он был задержан.

Потом пара случаев была, когда мы встречали недовольных местных, которые не понимали, чем мы занимаемся. Но мы были открыты, поэтому люди, которые сначала приходили с претензиями, начинали помогать нам, — приводит слова Окснера «Подъём».

Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате.

Баранец требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка», сына одной из героинь.

Как передавал NEWS.ru, в компании more.tv ответили на обвинения в пропаганде феминизма и ЛГБТ в сериале «Чики».

Создатели многосерийной картины подчеркнули, что к ним не поступало ни одного официального запроса по этому поводу или претензии. Как отметили в more.tv, сериал снят и распространяется в соответствии с законодательством.