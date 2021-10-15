Актёр Том Холланд намекнул на завершение истории «Человека-паука»

Фото: imdb.com

Известный американский актёр и режиссёр Джордж Клуни опять выразил сожаление, что принял участие в фильме «Бэтмен и Робин» в главной роли. Эту часть знаменитой франшизы снял режиссёр Джоэл Шумахер. Клуни в интервью изданию New York Post признался, что сильно «облажался» в этой картине и негативно оценивают то, как он сыграл в картине.

Он также заявил, что «не хочет влезать в соски летучей мыши», вспомнив своё прошлогоднее интервью с известным телеведущим Говардом Стерном. В нём он посоветовал дизайнерам костюмов для съёмок грядущего кинокомикса...