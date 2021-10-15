Актёр Том Холланд намекнул на завершение истории «Человека-паука»
Анна Акимова
Анна Акимова
15:08, 15 октября 2021
Том ХолландФото: imdb.com
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Актёр Том Холланд, сыгравший Человека-паука из киновселенной Marvel, намекнул, что зрители, скорее всего, не увидят новых частей одноимённого фильма. Об этом он сообщил в интервью изданию Entertainment Weekly. Премьера новой картины «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 16 декабря 2021 года.
Мы все относимся к нему как к финалу франшизы. Если бы нам повезло снова окунуться в мир этих персонажей, вы бы увидели совсем другую версию. Трилогия «Возвращение домой» завершена. Нужно дать истории время, чтобы выросло что-то иное, сменить тон фильмов. Но случится это или нет — я не знаю, — сказал Холланд.
24 августа на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU был опубликован трейлер очередной части фильмов про супергероя Питера Паркера «Человек-паук: Нет пути домой», которая выйдет 16 декабря.
По сюжету, личность героя была обнародована, после чего он вынужден жить под гнётом неодобрения общества. Питер Паркер просит Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) применить заклинание забвения. Магия нарушает пространственно-временной континуум, и в противостояние с Пауком вступают уже известные зрителю злодеи франшизы: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, предположительно, Зелёный Гоблин, которого ранее играл актёр Уиллем Дефо.