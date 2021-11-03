Актёр Горевой рассказал, почему стоит сниматься в Голливуде

Актёр Михаил Горевой порекомендовал коллегам при возможности сниматься в голливудских проектах, так как нужно расширять свои умения и знания. Он делает это на протяжении 20 лет, при этом считает Голливуд собирательным понятием, пишет издание «Слово и Дело».

Всегда нужно расширять свой кругозор, свои умения и знания. Актёрская профессия — очень глубинная. <...> И когда артисты туда (в Голливуд. — NEWS.ru) попадают, они осознают, что их не только кругозор, но и зрительный зал расширяется. У меня были миллионы зрителей, а теперь — миллиарды. Я осознал это не сразу, напугался, потом ничего, справился, — сказал Горевой.

Он также объяснил своё отношение к видеороликам в TikTok. Актёрством это назвать нельзя, просто забава, так к этому и нужно относиться, считает Горевой. По его словам, всё-таки театр — «искусство прямого действия», когда артист общается со зрителем напрямую.

Ранее Горевой выступил за смягчение приговора коллеге Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в белгородской колонии. Он заявил, что Ефремов имеет заслуги перед родиной.

Ефремов 8 июня 2020 года устроил в Москве ДТП с участием фургона, за рулём которого был курьер Сергей Захаров, погибший на месте от полученных травм. В момент аварии актёр находился в нетрезвом состоянии. Он отбывает наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии в Белгородской области.