Актриса сравнила свою роль в фильме с работой Дудя

Роль репортёра в фильме «Сдвиг» не сравнить с работой журналиста Юрия Дудя, рассказала её исполнительница актриса Валентина Абрамова изданию argumenti.ru. Она объяснила, что Дудь может по-настоящему раскрыть героя интервью, поэтому и пользуется такой популярностью.

Мне кажется, это шикарная профессия (журналиста — ред. NEWS.ru). Правда, сейчас все кому не лень берут интервью. Но есть и настоящие профи. Например, Юрий Дудь. Он может вывести человека на очень откровенные вещи. И может к себе расположить, а это сложно. Почему его смотрят? Потому что у него люди раскрываются по-настоящему. В «Сдвиге» я играла, конечно, другого, трафаретного репортёра. Она подбегала к герою, пыталась взять интервью. Что тут особенно играть? Быстрее сунуть микрофон, задать какой-то поверхностный вопрос. Не Дудь, конечно... — сказала Абрамова.

Она добавила, что согласилась на эту роль из-за нужды в деньгах. Абрамова рассказала, что приехала в Москву в 2003 году и даже не знала, где ночевать, поэтому бралась и за такие роли.

Ранее Юрий Дудь был назван исполнителем «атаки» на поправки к Конституции. Так его описали в презентации проекта по борьбе с «токсичным контентом» от Совета по правам человека при президенте РФ.