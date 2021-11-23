Собчак и Дудь названы исполнителями «атаки» на поправки к Конституции

В подготовленной в Совете по правам человека при президенте РФ презентации проекта по борьбе с «токсичным» контентом упоминаются Ксения Собчак, Юрий Дудь, Данила Поперечный, Рустем Адагамов, а также Максим Виторган. Наряду с ближайшими сторонниками Алексея Навального и Михаила Ходорковского они названы основными исполнителями информационной «атаки» на поправки к Конституции РФ. Презентация содержит предложения по общественному контролю контента, склоняющего россиян к экстремизму и криминалу.

«Первая волна атак: „обнуление“, узурпация власти, госпереворот... Вторая волна атак (после коронавируса): обнуление, вечный Путин, нелегитимность власти, опасность для жизни, нельзя проводить массовых мероприятий», — перечисляются в презентации недавние медийные «атаки» на действия власти.

Как сообщала газета «Ведомости» и следует из презентации, имеющейся в распоряжении NEWS.ru, член СПЧ Игорь Ашманов на ежегодной встрече совета с президентом предложит Владимиру Путину создать в России реестр этически неприемлемого контента. Согласно идее Ашманова, под влиянием вредной, но не запрещенного законом контента, некоторые социальные группы радикализируются и затем «по сигналу» вовлекаются в протестные акции.

В документе сказано, что многие меньшинства создаются и выращиваются «внешними операторами для атаки на общество и государство» и «участвуют в любой политической „движухе“»: атаках на Победу в ВОВ, героев, историю России, поправки к Конституции, на выборы, «Единую Россию» и президента.

Реестр «токсичного контента» предлагается создавать без прямого участия государства, силами общественных организаций, но с привлечением заинтересованных госорганов. Каждая запись в реестре должна включать оценку опасности контента (от «запрещенного» до «нежелательного»), а поисковик сможет выявлять «плохой» контент в интернете исходя из категорий реестра и предоставлять отчёты по наличию искомой информации на различных интернет-платформах. Таким образом можно будет избежать новых запретов и контролировать формально не запрещённый контент.