Актриса приквела «Игры престолов» рассказала о своей героине-королеве

Британская актриса Оливия Кук — исполнительница одной из главных ролей в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — рассказала о своей героине-королеве Алисенте Хайтауэр, передаёт Collider. Персонаж является супругой короля Визериса Таргариена и ведёт борьбу с мужем и падчерицей за власть, так как хочет передать трон своим сыновьям.

Она очень сложная. Думаю, люди захотят увидеть в ней всё самое плохое, — отметила Кук.

Артистка уверена, что поклонникам понадобится время для понимания характера Алисенты и её мотивов. Звезда подчеркнула, что, судя по предыдущим эпизодам «Игры престолов», отношение аудитории к персонажам иногда меняется от сезона к сезону. Актриса не знает, как фанаты саги примут новых персонажей, но считает, что их образы хорошо прописали авторы.

Приквел называется «Дом драконов». Он основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й. Короля Визериса Таргариена сыграет Пэдди Консидайн. Кроме того, в Сети недавно появились первые фото со съёмочной площадки.

На сделанных журналистами снимках видны актёр Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также артистка Эмма Д’Арси в роли его супруги Рейниры. Обе звезды прогуливаются по песчаному побережью и о чём-то разговаривают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто чёрного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка.

Ранее сообщалось, что роман американского писателя Дэна Брауна «Утраченный символ» (2009) экранизировали в США. Трейлер одноимённого сериала опубликовали на YouTube-канале Peacok. Произведение является третьей книгой серии о профессоре Роберте Лэнгдоне. В цикл также входят «Ангелы и Демоны» (2000), «Код да Винчи» (2003) и «Происхождение» (2017).