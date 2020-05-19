Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»

Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе». Риз Уизерспун, исполнившая главную роль в оригинальном фильме, вернётся в проект.
Продюсерами картины выступят Марк Э. Платт, известный по ленте «Ла-Ла Ленд», и Адам Сигел, работавший над «Драйвом»,
«Блондинка в законе», основанная на одноимённом романе Аманды Браун, рассказывает о девушке по имени Эль Вудс, которая отправляется в Гарвардский университет, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Детали сюжета новой картины пока не раскрываются.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе. Будущая лента расскажет о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта.
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