Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»

https://static.news.ru/photo/c4ca63f6-99e5-11ea-8c3c-fa163e074e61_660.jpg Минди Кейлинг Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе». Риз Уизерспун, исполнившая главную роль в оригинальном фильме, вернётся в проект.

Продюсерами картины выступят Марк Э. Платт, известный по ленте «Ла-Ла Ленд», и Адам Сигел, работавший над «Драйвом», сообщает Deadline.

«Блондинка в законе», основанная на одноимённом романе Аманды Браун, рассказывает о девушке по имени Эль Вудс, которая отправляется в Гарвардский университет, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Детали сюжета новой картины пока не раскрываются.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джош Транк, известный как создатель фильма «Фантастическая четвёрка», напишет сценарий к картине «Рузвельт», которую снимет Мартин Скорсезе. Будущая лента расскажет о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта.