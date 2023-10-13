Актриса новых «Папиных дочек» рассказала, как попала в проект Актриса Денисова рассказала, что сразу прошла пробы на роль в «Папиных дочках»

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Актриса Полина Денисова, снявшаяся в сериале «Папины дочки. Новые», рассказала на шоу «ОК на связи!» от социальной сети «Одноклассники», что подать заявку на участие в проекте ей предложил агент. На тот момент уже полгода на роль не могли найти подходящую артистку. По словам Денисовой, она сразу попала на ансамблевые пробы, когда режиссер смотрит, как актеры будут вместе смотреться в кадре.

Мне агент пишет: «Вот такие пробы, девочку уже не могут найти почти полгода, давай отправим видео». Отправляю ей видео. На следующий день мне уже агент пишет: «Тебя ждут на ансамблевых пробах». А ансамблевые пробы — это когда актеров уже смотрят в синтезе, как вы смотритесь все вместе, — рассказывает актриса.

Вместе с ней на пробы пришел актер Максим Сапрыкин, с которым Денисова уже была знакома. Они встретились раньше, в кофейне, где решили попробовать прочитать текст, который актриса не успела выучить до этого. По словам Денисовой, режиссер Александр Жигалкин остался доволен их совместными пробами и сразу взял ее на роль.

Актриса рассказала, что готова играть в сериале дальше, если его будут продлевать, как первых «Папиных дочек». При этом она подчеркнула, что согласится только в случае, если сможет параллельно играть другие роли и «быть разной».

Актер Филипп Бледный, снимавшийся в 2007–2013 годах в одной из главных ролей комедийного сериала «Папины дочки», ранее признался, что первоначально не воспринял всерьез предложение поучаствовать в продолжении ситкома о семье Васнецовых. Как рассказал артист, сначала он просто не понял, про что будет новый сериал.