Актриса Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка

Звезда популярного ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка, сообщает «СтарХит» со ссылкой на близкий к окружению актрисы источник. По данным издания, сейчас Бочкарева на седьмом месяце беременности.

У актрисы уже есть двое детей от адвоката Николая Борисова, за которым она была замужем с 2007 по 2014 год.

Об отце будущего ребенка известно немногое. По данным издания, его зовут Роман, раньше он работал личным помощником актрисы. Бочкарева вышла за него замуж в 2020 году. Рождение наследника супруги планировали давно. Беременность артистка старается скрыть: носит широкие платья, не акцентирующие внимание на заметно увеличившемся животике.

Ранее Бочкарева раскрыла, как смогла похудеть на 60 кг. По словам знаменитости, пришлось «сидеть» на разных диетах, но лишние килограммы ушли только благодаря спорту и танцам. При этом во время занятий артистка привязывала утяжелители на ноги и руки. А кожу удалось привести в порядок массажем и обертываниям. 40-летняя Бочкарёва призналась, что потолстела после беременности. Ее вес почти достиг 120 кг. Причем до этого Наталья не ела мясо и практиковала сыроедение и вегетарианство.