Актер «Морских дьяволов» скончался на 64-м году Умер актер Александр Ковалев

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В возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев, сообщается на сайте агрегатора «Кино-Театр.ру». Отмечается, что актер ушел из жизни 22 мая. Он снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие.

Как пишет RG.RU, Ковалев был специалистом широкого профиля: "драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой". Серьезно занимался карате и таэквондо.

Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, театральный педагог, профессор кафедры театрального искусства Елена Муратова. Причина смерти не называется.

До этого не стало народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, известной по фильму «Женитьба Бальзаминова». Она скончалась также на 93-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

Также из жизни ушел актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», ему было 50 лет. Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Кроме того, актер снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других.