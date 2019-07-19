https://static.news.ru/photo/730319e6-ab1b-11e9-be6f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchsyanao

Работы по восстановлению железнодорожного сообщения в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где произошёл сход с рельсов грузового состава, планируется завершить 21 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В плане завершить работы в воскресенье до 13 часов местного времени (11:00 мск. — News.ru), — цитирует сообщение « Интерфакс ».

Ранее администрация города Лабытнанги со ссылкой на данные РЖД говорила о намерении возобновить движение поездов через 10 часов после инцидента.

Как писал News.ru, 20 июля грузовой поезд сошёл с рельсов на перегоне Собь — Харп в Приуральском районе ЯНАО. Он состоял из 47 вагонов, 13 из которых — с углём. Пострадавших и погибших нет.