https://static.news.ru/photo/e833bdc2-4d9d-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: kremlin.ru

Глава Роскомнадзора Александр Жаров стал одним из претендентов на пост руководителя медиахолдинга «Газпром-медиа». Он может покинуть текущее место работы для перехода в компанию.

Об этом журналистам РБК рассказал анонимный источник, близкий к ведомству. По его словам, глава службы имеет хорошие отношения с экс-руководителем компании Дмитрием Чернышенко. Информатор издания в Кремле подтвердил эту информацию, аналогичные данные сообщают и «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В случае ухода Жарова Роскомнадзор может возглавить начальник управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

Как писал NEWS.ru, ранее журналистка Ксения Собчак говорила, что главный редактор RT Маргарита Симоньян может занять пост генерального директора холдинга. Однако сама Симоньян заявила, что не может возглавлять «что бы то ни было» из-за сердечного приступа.