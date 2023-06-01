«Зеленый» офис российского банка получил премию Best Office Awards 2023

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Бэк-офис Совкомбанка в Москве стал победителем премии Best Office Awards 2023 в номинации «Комфорт и эргономика». Главную профессиональную награду в области дизайна корпоративных интерьеров на территории Восточной Европы, России и стран СНГ получили команда банка и архитектурного бюро MAD architects, спроектировавшее пространство.

Офис имеет экологический сертификат уровня Platinum по российскому стандарту EcoSmartOffice, энергоэффективные решения интегрированы как в инженерных системах, создающих микроклимат, так и в системах освещения, водо- и теплопотребления.

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Ключевыми характеристиками, заложенными в основу проекта, стали акустический комфорт, качество и гибкость освещения, насыщенное озеленение, удобство и доступность различных форматов для питания и занятий спортом. Все это позволило создать новый уровень комфорта для сотрудников Совкомбанка.

Международная премия Best Office Awards проходит с 2010 года. Победители определяются методом голосования междисциплинарного жюри, в состав которого входят эксперты в разных областях — заказчики, представители генеральных подрядчиков, консультанты, архитекторы, дизайнеры и представители СМИ.