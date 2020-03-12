https://static.news.ru/photo/a2e4dc6e-6469-11ea-9aca-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, направленный на поддержку государством предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

Положениями документа определён правовой режим и порядок ведения бизнеса в регионе, а также меры господдержки. Районы арктического шельфа, на которые они распространяются, будут определены Кабмином.

Участвовать в программе смогут индивидуальные предприниматели и юрлица, готовые воплотить в жизнь новый инвестиционный проект, вложив в него средства в сумме от 10 млн рублей. Резиденты Арктической зоны смогут пользоваться льготами по уплате налогов различного уровня и в таможенной сфере, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Совбез РФ одобрил основы госполитики в Арктике. Проект подразумевает развитие региона до 2035 года.