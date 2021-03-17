«Яндекс.Маркет» открыл свободную регистрацию на продажи с доставкой

https://static.news.ru/photo/06af3096-870a-11eb-89f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс.Маркет» начал свободную регистрацию на продажи с доставкой магазина. Речь идёт о так называемой модели DBS: заказ, оформленный на «Яндекс.Маркете», передаётся продавцу, который собирает его и сам доставляет до двери покупателя. Магазин заплатит маркетплейсу 2% комиссии за каждый доставленный заказ, а если покупатель оплачивает его на сайте — ещё и 1% за приём и перечисление денег.

Теперь продавцы смогут комбинировать эту модель с другими. В итоге появится возможность продавать на маркетплейсе крупногабаритные товары и негабаритные вещи и товары, требующие особых условий транспортировки. Например, пиротехнику и очень хрупкие товары.

Маркет при этом гарантирует качество обслуживания и выступает арбитром в спорных ситуациях.

При работе по этой модели магазин будет платить комиссию только за доставленный заказ, а не за переход на сайт. Выгода окажется и в том, что товары, размещённые на продажу с доставкой продавца, показываются над товарами, размещёнными по модели ADV (реклама).

Пилотный проект стартовал в ноябре 2020 года. За несколько месяцев к «Яндекс.Маркету» по модели DBS со всей страны подключились более 80 партнёров с 350 тысячами разновидностей товаров.

По словам директора сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяны Умряевой, интернет-площадка продолжает работу над увеличением ассортимента, предлагая партнёрам максимум вариантов сотрудничества, которые можно комбинировать. «В итоге от этого выигрывают наши покупатели — растёт ассортимент товаров для заказа», — отметила она.

Чтобы подключиться к модели, магазин должен соответствовать ряду условий. Например, быть готовым своевременно обновлять статусы заказов для консультирования покупателей и следить за качеством обработки заказов.